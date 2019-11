LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Die Kölner Haie spielen auswärts in Schwenningen

15.11.2019, 08:53 Uhr | t-online.de

Sebastian Uvira (Kölner Haie) und Kyle Sonnenberg (Schweinninger Wild Wings) beim Hinspiel in der Lanxessarena Köln: Heute spielen die Haie auswärts gegen die Wild Wings. (Quelle: Chai v.d. Laage/Archivbild/imago images)

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Nach der Länderspielpause spielen die Kölner Haie in der DEL heute Abend um 19.30 auswärts gegen die Schwenninger Wild Wings. Viel Erfolg!

Guten Morgen Köln! Das Wochenende steht kurz bevor. Aber zuvor gibt es noch einen ganzen Tag lang die neusten Sportnews aus Köln für Sie. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.