Ex-FC-Stürmer wechselt nach Spanien

23.01.2020, 17:53 Uhr | t-online.de

Deyverson Silva mit neuem Trikot: Der ehemalige FC-Stürmer ist nun in die spanische La Liga gewechselt. (Quelle: Alterphotos/Archiv/imago images)

Der Wechsel von 2014er-Weltmeister Benedikt Höwedes von Lokomotive Moskau zum 1. FC Köln ist offenbar geplatzt. Dies berichten mehrere Medien am Donnerstag übereinstimmend. "Der Spieler strebt eine endgültige Lösung an. Er wollte eine Option über den Sommer hinaus. Dazu war der FC nicht bereit", sagte Höwedes' Berater Volker Struth laut Express.

Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund hat dessen Trainer Lucien Favre ein Lob für den 1. FC Köln parat gehabt: "Der FC hat sich sehr gut stabilisiert, ein Spiel gegen Union verloren und danach viermal gewonnen. Sie sind sehr solide und spielen auch mit jungen Spielern, die Mischung funktioniert sehr gut", sagte er laut einer Pressemitteilung der Kölner.

Auch in Köln ist Erling Haaland vor der Partie gegen den BVB am Freitag ein großes Thema. "Ich hoffe, die tolle Geschichte setzt sich nicht fort, und wir bekommen ihn in den Griff", sagte Torhüter Timo Horn über Haalands Dreierpack gegen Augsburg. Bei allem Respekt vor Haaland wollte Markus Gisdol das Thema jedoch nicht überbewerten. "Ich bin kein Freund von großen Hypes. Man wird sehen, wie sich das weiter entwickelt", kommentierte der Kölner Trainer.

Gelingt dem 1. FC Köln wider Erwarten ein Sieg beim Spiel gegen den BVB, dann zahlt der Sportwettenanbieter das 8,5-Fache des Einsatzes zurück. der BVB hat nur eine Quote von 1,3.



Einige Läden hat Lukas Podolski bereits in Köln. Nun könnte eine Filiale seines Döner-Imbisses ins Stadion nach Köln kommen. Das berichtet "Bild". Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass der Ex-FC-Spieler nach seiner aktiven Karriere nach Köln zurückkehren wird.

Heute spielen die Kölner Haie gegen die Ice Tigers Nürnberg. Los geht es um 19.30 Uhr.

Einst hat er ein großes Startelf-Debüt mit Torerfolg beim 1. FC Köln gefeiert, nun wechselt er nach Spanien: Angreifer Deyverson. Der 28-Jährige stürmte in der Saison 2014/2015 als Leihspieler für den FC. Der Brasilianer wagt nun aber einen Neuanfang. Er wechselt in die spanische La Liga zum FC Getafe. In der Europa League ist der Verein im Sechzehntelfinale vertreten.

