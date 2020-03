LIVESport-Tag im Live-Blog

Köln bangt um Einsatz von Timo Horn gegen Paderborn

04.03.2020, 14:33 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der 1. FC Köln bangt vor dem Spiel am Freitag beim SC Paderborn um den Einsatz von Stammkeeper Timo Horn. "Er ist krank. Wir entscheiden morgen, ob er spielen kann", sagte FC-Trainer Markus Gisdol. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Wie Trainer Markus Gisdol auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen Paderborn am Freitag sagte, ist Ismail Jakobs aufgrund seiner Spieleinsätze automatisch bis 2022 verlängert worden.



Noah Katterbach wird wohl schon bald wieder mit der Mannschaft trainieren können. Das sagte Trainer Markus Gisdol. "Er hat offenbar gutes Heilfleisch", sagte er.



🎙Gisdol: Noah #Katterbach wird in absehbarer Zeit wieder mit der Mannschaft trainieren können. Das ist mehr als erstaunlich. Er hat offenbar gutes Heilfleisch und unsere medizinische Abteilung hat super Arbeit gemacht. #effzeh #SCPKOE — 1. FC Köln (@fckoeln) March 4, 2020

Heute seit 10 Uhr trainieren die Spieler vom FC Viktoria Köln. Morgen geht es auch um 10 Uhr ins Training, sowie am Freitag um 14 Uhr. Am Samstag steht dann die Partie gegen SC Preußen Münster an.



Heute haben der frühere Kapitän Dirk Lottner und Innenverteidiger Dominic Maroh, der bis 2018 beim 1. FC Köln spielte, Geburtstag. Lottner wird 48, Maroh 33 Jahre alt. Der Verein gratuliert beiden ehemaligen Spielern – und da schließen wir uns gerne an.



Herzlichen Glückwunsch, Dirk Lottner! 🎉



Am Freitag ist der 1. FC Köln in Paderborn zu Gast. Anthony Modeste hofft dort auf seinen ersten Startelf-Einsatz seit Dezember, berichtet der "Express" und schreibt, dass der Stürmer ein überzeugendes Bewerbungsschreiben an Markus Gisdol beim Training abgegeben habe.

Von einem schulbuchmäßigen Kopfball und Zuspruch von außen ist dort weiter die Rede. Gisdol soll Modeste und Mark Uth im Training zusammen ausprobiert haben, heißt es weiter. Vielleicht ist das ja ein Modell für das Freitagsspiel?

Guten Morgen, Köln! Wir hoffen, Sie sind gut in den Tag gestartet. Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!