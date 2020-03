LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln hofft auf TV-Gelder, um Zukunft zu sichern

17.03.2020, 08:21 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der 1. FC Köln hofft derzeit auf 20 Millionen Euro, unter anderem aus Fernsehgeldern der Saison 2019/20. Nach den bestehenden Verträgen erhalten die Klubs ihr vierte und damit letzte Ausschüttung im Mai. Für den FC sei das wichtig, um die Zukunft des Vereins sichern zu können, erklärt Finanzchef Alexander Wehrle. Die DFL habe das aber auf dem Schirm, heißt es.

Nach der Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) wird die Bundesliga und 2. Liga bis zum 2. April ausgesetzt. Damit entfällt auch das Spiel des 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf am 21. März. Wann genau der für den FC so wichtige Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, entscheidet sich frühestens Ende des Monats.

Guten Morgen, Köln! Wir hoffen, Sie hatten ein schönes Wochenende. Auch heute berichten wir an dieser Stelle wieder über die neuesten Nachrichten rund um dem Lokalsport in Köln. Schön, dass Sie wieder dabei sind!