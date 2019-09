Zocken in der Kneipe

Wo sich Gamer und eSports-Begeisterte treffen

In der Kölner Ausgehmeile Friesenstraße hat ein Diner-Restaurant für Gamer eröffnet. Hier treffen sich Zocker oder Brettspielliebhaber zum Essen, Zocken und Quatschen. Hier werden auch eSport-Wettbewerbe übertragen.

In der Köln hat in der beliebten Ausgehmeile Friesenstraße ein Diner-Restaurant für Gamer eröffnet. "Wir zocken selbst leidenschaftlich gern. Beim Studium in Tübingen ist uns bei einem Treffen in meiner damaligen WG die Idee gekommen, Essen und Gamen in einer Location zusammenzubringen", erinnert sich Myriam Repple (27), Mitgründerin des "DVision eSports Diner".

Zusammen mit Jan-Christoph Steinmann (34) hat sie rund ein Jahr lang nach einem geeigneten Raum für ihre Restaurant-Idee gesucht. In der Friesenstraße 33 sind sie schließlich fündig geworden.



"Das Konzept ist auf der einen Seite wie eine klassische Sportsbar angelegt – nur dass bei uns kein Fußball läuft, sondern Live-eSport", erklärt Repple. Zudem sei das Besondere die Möglichkeit, selbst an der Konsole oder dem PC zu gamen oder an eSport-Wettbewerben teilzunehmen. "Bei uns sind aber auch Brettspieler willkommen. Jeder kann an allen Tischen spielen, die frei sind", so die DVision-Gründerin weiter.

Konsolen und Brettspiele

Dean (19) kommt ein bis zwei Mal die Woche im DVision vorbei. Heute hat er einen Kumpel dabei. "Ich find’s klasse, dass hier so viele PCs stehen, da muss man nicht anstehen, wie anderswo", erzählt er. Die beiden wollten sich heute für ein Team-Konsolen-Turnier für "Super Smash Brothers" anmelden, dass am Abend stattfindet. Doch leider sind sie zu spät, in den Teams ist kein Platz mehr für sie frei.



Eine Konsolen-Ecke: In dem Gamer-Restaurant in Köln können Gäste auch an Konsolen spielen. (Quelle: Dierk Himstedt)



"Schade, aber kein Drama. Nächstes Mal kümmern wir uns eher", verabschiedet sich Dean von einer schmunzelnden Myriam Repple. Es ist später Nachmittag und noch ist nicht so viel los. Eine Gruppe Brettspieler haben sich in den hinteren Bereich des Restaurants zurückgezogen. Sie genießen "den sehr guten Tee", wie sie erzählen, und die Ruhe für ihre "Siedler von Catan"-Runde. "Wir kommen öfter her. Wo kann man sich sonst in einer Kneipe oder einem Restaurant so ausbreiten und spielen. Das ist klasse – wir genießen das", sind sich die Brettspieler einig.

Ein abgetrennter Bereich für die eSportler

Im vorderen Bereich des "DVision" sind zwei Sitzecken eingerichtet, wo man jeweils an einer Nintendo-Konsole beliebte Team-Spiele wie "Super Smash Brothers" mit Helden wie Super Mario oder Link aus "The Legend of Zelda" gamen kann. Das Prunkstück im DVision ist jedoch die eSport-Area im hinteren Bereich.



Ein Mann hält sich einen Kopfhörer ans Ohr: Im "DVision" in Köln treffen sich Leute zum Essen und Zocken. (Quelle: DVision)



In der so genannten Game-Box befinden sich zwölf Hochleistungsrechner, ausgestattet mit Gaming-Chairs, die so aussehen wie Pilotensitze. Hier finden regelmäßig kleine privat organisierte Turniere aller großen eSport-Titel wie "Counter Strike" oder "League of Legends" – dem Lieblingsspiel von Myriam Repple – statt. Die Ausstattung des eSport-Bereichs ist über eine Crowdfunding-Aktion mitfinanziert worden. 5.000 Euro sind durch die Spender zusammengekommen, die alle in aufgemalten Sternen am Eingang zur Gaming-Box mit Namen aufgeführt sind. "Das Ganze war sehr zeitaufwendig, war aber eine gute Sache für unsere Community", blickt Repple zurück.

Motto Gaming auch beim Essen

Selbst beim Essen kommt man an den digitalen Helden nicht vorbei. Auf den Bänken der Restauranttische liegen Kissen mit Aufdrucken von Spiele-Ikonen, Gaming-Poster hängen an den Wänden und wer Essen bestellt, bekommt Plüschfiguren aus dem Nintendo-Universum. Dann wird eben "Super Mario" oder "grüner Yoshi" gerufen, wenn eine Bestellung fertig ist. "Das kommt gut an bei unseren Gästen", weiß Myriam Repple und Koch Frank Morgenstern, der auch schon bei einem Sternekoch gearbeitet hat.



Blick in den Gastraum des "DVision" in Köln: Neben Games können Gäste hier auch Essen bestellen. (Quelle: DVision)



Die selbst gemachten Burger werden aus Patties gebraten, die Morgenstern mit Fleisch aus der Eifel frisch zubereitet. Wer auf Fleisch verzichten will, kann auf den Veggie-Burger zurückgreifen, der aus einer Grünkernmasse zubereitet wird. Zum Dessert gibt es dann noch den beliebten Eis-Burger zum Eistee-Getränk.

"League of Legends"-WM live erleben

Ab Oktober wird das DVision dann besonders für die "League of Legends"-Fans Treffpunkt werden. Denn dann startet die Weltmeisterschaft in dem Klassiker der eSport-Szene.







Täglich werden dann Live-Übertragungen über das Live-Streaming Videoportal "Twitch“ laufen. Und die DVision-Gründer wollen sich dazu noch besondere Aktionen mit kleinen Gamin-Preisen ausdenken, verspricht Fan Myriam Repple.