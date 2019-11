Entschärfung notwendig

Bombe in Köln-Zollstock gefunden

22.11.2019, 17:32 Uhr | t-online.de

In Köln ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger muss noch am Freitag entschärft werden.

Im Karlheinz-Steimel-Weg in Zollstock in Köln ist am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Erst am Donnerstagabend gab es einen Bombenfund in der Domstadt. Die am Freitag entdeckte englische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder muss noch am selben Tag entschärft werden.

Dafür muss der Gefahrenbereich neben der Hausnummer 17 abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Der vorläufige Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 500 Metern festgelegt. Der endgültige Evakuierungsbereich wird noch bestimmt. Auch wie viele Personen von der Evakuierung betroffen sein werden, stehe noch nicht fest, so die Stadt in einer Mitteilung.







Betroffene Bürger werden gebeten, sich über Medien und bei der KVB über eventuelle Beeinträchtigungen im Verkehr zu informieren.