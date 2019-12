Festnahme in Kaserne

Bundeswehrsoldat soll Kameradin in Köln-Wahn vergewaltigt haben

12.12.2019, 07:38 Uhr | t-online.de

"Herzlich Willkommen in der Luftwaffenkaserne Wahn" steht auf einem Schild: Hier in Köln soll ein Soldat eine Kameradin vergewaltigt haben. (Quelle: Wikipedia/CC BY-SA 3.0/Neulich im Roxy Kino)

Auf dem Gelände der Luftwaffenkaserne in Köln-Wahn ist ein Soldat festgenommen worden. Der Mann wird beschuldigt, eine Kameradin vergewaltigt zu haben.

Am Dienstag ist ein Bundeswehrsoldat vorläufig festgenommen worden. Der Mann soll in der Luftwaffenkaserne in Köln-Wahn eine Kameradin vergewaltigt haben. Die Luftwaffe und Polizei bestätigten den Einsatz. Zuerst berichtete die "Bild".

"Eine Soldatin beschuldigte einen anderen Bundeswehrangehörigen der Vergewaltigung und erstattete eine Anzeige", sagt ein Sprecher der Luftwaffe. Die genaueren Umstände der Tat sind noch nicht bekannt.







Gegen 21 Uhr am Dienstag sollen die Vorgesetzten demnach über Anzeige und Festnahme in Kenntnis gesetzt worden sein. Nähere Informationen wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben.