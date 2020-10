Eine "Botschaft"?

Fahne vor Oberfinanzdirektion sorgt für Verwunderung

01.10.2020, 15:58 Uhr | t-online

Ein Video von der Oberfinanzdirektion in Köln sorgt im Netz für Spekulationen: Es zeigt eine verkehrt hängende Bundesflagge vor dem Haus. Was ist dran?

Ein leitender Journalist der ARD hat am Donnerstag ein Video auf Twitter veröffentlicht, das eine verkehrt herum hängende Bundesflagge vor der Oberfinanzdirektion in Köln zeigt. Ein Versehen? Oliver Hinz, der das Video auf seinem Account teilte, scheint das infrage zu stellen. Der Head of Social Media der Sportschau schrieb zum Video: "Die lustigen Mitarbeiter der Oberfinanzdirektion. Oder bin ich hier einer geheimen Botschaft auf der Spur?".

Was genau ist auf dem Video zu sehen?

Der Clip zeigt eine gehisste Bundesflagge mit Bundesadler vor der Oberfinanzdirektion in Köln. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, neben der Deutschlandfahne hängen auch die Europafahne und die Landesfahne. Doch die Schwarz-Rot-Gelbe hängt kopfüber. Hinz bestätigte gegenüber t-online, dass das Video echt sei und vom Dienstag stamme. Er habe es jedoch erst am Donnerstag gepostet.

Warum ist das problematisch?

Die Pressestelle der Oberfinanzdirektion hat sich zunächst nicht dazu geäußert. Somit ist derzeit nicht klar, warum die Flagge kopfüber hängt oder wer verantwortlich ist.



Die Oberfinanzdirektion Köln ist Teil der Steuerverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Allgemein ist eine verkehrt herum gehisste Flagge ein internationales Signal, das aus der Seefahrt kommt, wie das Portal "Belltower.news" schreibt. Es signalisiert eine Notfallsituation. Eine kopfüber gehisste Flagge ist aber auch ein Symbol in der Reichsbürgerszene und steht dann für die Ablehnung des Staates, in dem Fall die Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland.



Gab es schon mal einen ähnlichen Fall?



Im letzten Jahr hatte es ein Verfahren gegen vier Polizisten aus Hessen gegeben, die die Bundesflagge und die hessische Landesflagge kopfüber vor einer Wache in Schlüchtern gehisst haben sollen. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt, da das Aufhängen der Fahnen kopfüber keinen Straftatbestand erfülle, so die Staatsanwaltschaft Frankfurt damals. Zunächst war den Männern Verunglimpfen des Staates und seiner Symbole vorgeworfen worden. Angeblich wollten die Beamten jedoch wohl auf einen "Notstand" hinweisen, denn gegen die Wache und die Angestellten seien vermehrt Angriffe verübt worden.