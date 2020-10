Karnevalsauftakt entfällt

Köln verbietet Verkauf und Konsum von Alkohol am 11.11.

27.10.2020, 13:59 Uhr | t-online, dpa

Jecken feiern auf dem Heumarkt den Auftakt der Karnevalssession (Archivbild): Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker (parteilos) hat am Dienstag klargestellt, dass der Karnevalsauftakt am 11.11. dieses Jahr wegen Corona ausfallen muss. (Quelle: Vennenbernd/dpa)

In Köln ist der 11.11. normalerweise der Auftakt in die neue Karnevalssession und mit großen Feiern auf der Straße verbunden. Doch wegen der Corona-Pandemie muss die Veranstaltung dieses Jahr entfallen.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat am Dienstag klargestellt, dass der Karnevalsauftakt in Köln am 11.11. dieses Jahr wegen Corona ausfallen muss. "Wir alle müssen auf das Feiern am 11.11. verzichten", sagte Reker bei einer Pressekonferenz im Historischen Rathaus in Köln.



"Diesmal wird nicht gefeiert, diesmal wird nicht gesungen, diesmal wird nicht geschunkelt, diesmal wird nicht getanzt. Diesmal gibt es keinen 11.11. Es ist in diesem Jahr nur ein Tag im Kalender wie jeder andere auch." An die Bürger appellierte sie: "Bleibt bitte alle zu Hause. Feiert auch zu Hause nicht."

Um das durchzusetzen, sollen es ein ganztägiges Alkoholverkaufs- und Konsumverbot in der ganzen Stadt geben. Das verkündete die Oberbürgermeisterin weiter. Damit möchte die Stadt es Karnevalisten so unattraktiv wie möglich machen, nach Köln zu kommen, um den Auftakt in die Session 2020/21 zu feiern. Wer gegen die Corona-Beschränkungen verstößt, muss demnach mit Bußgeldern rechnen.