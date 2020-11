Köln

Verband: Hohe Nachfrage nach Schnelltests vor Weihnachten

30.11.2020, 08:03 Uhr | dpa

Die Hausärzte beklagen die zahlreichen Wünsche von Patienten nach einem Corona-Schnelltest in der Vorweihnachtszeit. "Wir erleben derzeit in den Praxen, dass die Patienten die Testungen oft anlasslos einfordern. Das verbrennt unnötig Ressourcen", sagte Oliver Funken, Präsident des Hausärzteverbands Nordrhein, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Die Tests seien derzeit noch knapp und würden viel dringender in Einrichtungen mit hilfsbedürftigen Personengruppen benötigt. Testungen ohne Anlass nehmen nach Ansicht von Funke das Praxispersonal unnötig in Anspruch, welches spätestens mit Anlaufen der Impfzentren ohnehin knapp werde.