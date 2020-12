Gegen Aussterben

Krokodile vom Kölner Zoo auf Rettungseinsatz

17.12.2020, 17:16 Uhr

Zwei im Kölner Zoo geborene Krokodile haben nun eine ganz besondere Aufgabe bekommen. Auf den Philippinen sollen sie dabei helfen, dass ihre Art nicht ausstirbt.

"Hulky" und "Dodong" kamen im Juli 2015 im Zoo in Köln zur Welt. Sie zählen zu einer der seltensten Krokodilarten der Welt. In freier Wildbahn leben nur noch rund 100 Exemplare, weshalb sie vom Aussterben bedroht sind. Wie der "Express" berichtet, seien die beiden Panzerechsen am Mittwoch wohlbehalten in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, angekommen. In einer Wildtier-Auffangstation der Regierung sollen sie für Nachwuchs sorgen und gegebenenfalls ausgewildert werden.

Laut des Berichtes habe der Zoo bereits im April 2012 ein entsprechendes Zuchtprogramm in Europa gegründet. Im Juli 2013 gelang dann die erste Zucht eines Philippinen-Krokodils in Europa. Prof. Theo B. Pagel, Kölner Zoodirektor und Präsident des Weltzooverbands, freut sich über den Rettungseinsatz von "Hulky" und "Dodong". Es sei wichtig, das Zusammenwirken von Maßnahmen in der Wildnis und in Zoos zu fördern, wird Pagel im Express zitiert.

Die Krokodilart sei nur auf den Philippinen beheimatet, heißt es weiter. Dort sollen sie nun eine reinerbige Population begründen. Eigentlich hätten "Hulky" und "Dodong" schon im März in Manila ankommen sollen. Doch wegen Unterbrechungen im internationalen Logistikwesen musste die Rückführung verschoben werden.