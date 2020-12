Impfstart in der Stadt

92-Jährige soll erste Corona-Schutzimpfung in Köln bekommen

27.12.2020, 08:55 Uhr | dpa

Auch in Köln erhalten am Sonntag die ersten Bewohner die Corona-Schutzimpfung. Eine 92-Jährige aus einem Pflegeheim soll die Impfung als erste Kölnerin bekommen.

In Köln beginnen am Sonntag die Corona-Schutzimpfungen in den Heimen. Der Impfstoff war erst am Samstag aus Belgien in das geheime Zentrallager des Landes gebracht worden, dort sollte er portioniert werden.

Am Sonntag wird er direkt zu den einzelnen Einrichtungen in ganz Nordrhein-Westfalen gebracht. Geplant ist, dass der Stoff bis 12 Uhr in den Heimen ist. In Köln soll eine 92 Jahre alte Heimbewohnerin noch am Vormittag als allererste Kölnerin geimpft werden. An einem Pressetermin will auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker teilnehmen.

Viele Städte und Kreise haben geheim gehalten, in welche Einrichtungen das Vakzin zuerst gehen wird.