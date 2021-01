Schneller Einsatz

Mann will Sportwagen klauen und wird von Besitzer überrascht

05.01.2021, 09:56 Uhr | t-online

Dodge Challenger (Symbolbild): Ein Wagen dieser Serie ist in Köln beinahe gestohlen worden. (Quelle: Andre Polling/imago images)

Auf frischer Tat ertappt: Ein mutmaßlicher Autodieb hat einen amerikanischen Sportwagen kurzgeschlossen – und wurde von dem Besitzer des Wagens erwischt.

Für einen Autodieb in Köln-Raderthal ist es in der Nacht zu Montag nicht gut gelaufen. Der Mann wollte einen Dodge Challenger kurzschließen und klauen, wurde aber dabei ertappt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der amerikanische Sportwagen beim Kurzschließen den Alarm ausgelöst. Der Besitzer wurde darauf aufmerksam und entdeckte den 36-jährigen Autodieb auf dem Fahrersitz.



Eine Streife, die in unmittelbarer Nähe im Einsatz war, bemerkte den Alarm ebenfalls und nahm den Autoknacker noch an Ort und Stelle fest. Er wurde noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt.