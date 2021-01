Personen isoliert

Corona-Fälle in Kölner Kitas: Mutation nachgewiesen

28.01.2021, 19:24 Uhr | t-online

In Köln wurden in mehreren Kitas Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Brisant: Es soll sich um eine mutierte Variante des Virus handeln.

In einer Kita in Köln soll es mehrere Corona-Fälle gegeben haben. Darunter hätten sich auch Personen mit einer mutierten Variante des Coronavirus infiziert. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Laut Bericht soll es sich um die Mutation handeln, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde. Demnach wurden in einer Kindertagesstätte im Stadtteil Deutz fünf Fälle festgestellt, zwei Erzieher und drei Kinder hatten sich infiziert. Das Kölner Gesundheitsamt hat den Ausbruch dem Blatt gegenüber bestätigt.

Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" nun weiter berichtet, soll die Mutation in insgesamt vier Kitas nachgewiesen worden sein. Das habe die Stadt der Zeitung bestätigt.

Entdeckt wurden die Infektionen in der ersten Kita, weil ein Elternteil positiv auf die Corona-Variante getestet wurde. Anschließend wurden laut Angaben der Stadt weitere Untersuchungen durchgeführt.



Erste Fäll liegen bereits zwei Wochen zurück

Wegen der Gruppenteilung in der Einrichtung mi den ersten bekannt gewordenen Fällen sollen Kontaktpersonen frühzeitig isoliert worden sein, sagt die Stadt. Der letzte nachgewiesene Fall liege bereits 14 Tage zurück, heißt es im Bericht.

Zuletzt hatte es in Baden-Württemberg mehrere Corona-Fälle mit der Virus-Variante in Kitas gegeben. Daraufhin hat das Land die Entscheidung über eine Öffnung von Kitas und Schulen vertagt.