Unfallflucht in Köln

Auto fährt in Fußgängerin – Polizei sucht Fahrer

19.02.2021, 14:26 Uhr | t-online

Eine Polizistin in Köln (Symbolbild): Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls. (Quelle: Chai von der Laage/imago images)

In Köln hat ein Auto eine 19-Jährige angefahren und ist daraufhin vom Unfallort geflüchtet. Nun bittet die Polizei um Hinweise von Menschen, die den Unfall gesehen haben könnten.

Das Auto fuhr einfach weiter: Am Donnerstagmorgen hat eine 19-Jährige die Hauptstraße in Köln-Porz überquert, als sie mit einem weißen Wagen zusammenstieß. Die Frau wurde dabei verletzt. Das Fahrzeug setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Nun sucht die Polizei Zeugen.



Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe sich der Unfall gegen 8.15 ereignet. Die 19-Jährie sei beim Überqueren der Straße in Höhe der Rheinbogenklinik gegen die rechte Seite des gesuchten Fahrzeugs gestoßen. Die Fahrerin oder der Fahrer des Wagens fuhr weiter in Richtung Porz-Ensen.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229 0 oder per E-Mail entgegen.