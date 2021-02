Prozess in Köln

Wie ein Stalker mutmaßlich zum Mörder wurde – 22-Jährige getötet

Der Angeklagte (Mitte) mit seiner Verteidigerin Monika Troll (li.) und Dolmetscherin Gemila von Seckendorff: Am Freitag begann in Köln der Mordprozess. (Quelle: Johanna Tüntsch)

Im vergangenen Sommer wurde die 22-jährige Hanna mit 31 Dolchstichen ermordet. Vor dem Kölner Landgericht läuft derzeit das Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter. Am Montag sagte unter anderem Hannas beste Freundin als Zeugin aus.

"Ich habe noch nie so ein liebes Mädchen gesehen. Sie konnte niemandem etwas zuleide tun. Ich vermisse noch immer ihr Lächeln." Mit dieser Aussage eines 39-Jährigen lässt sich zusammenfassen, welche Lücke der Tod der jungen Hanna (22) in ihrem Freundeskreis hinterlassen hat, nachdem sie im Sommer 2020 mit 31 Dolchstichen getötet worden ist. Vor dem Kölner Landgericht läuft derzeit das Verfahren gegen den Mann (48), der diese Tat zu verantworten hat.

Am Montag wurde unter anderem ihre frühere Mitbewohnerin (22) als Zeugin gehört. Sichtbar um Fassung bemüht, drückte sie nach einigen Minuten den Rücken durch und reckte das Kinn in die Höhe, bevor sie ihre Aussage begann – doch immer wieder übermannten sie die Tränen.

"Ich wollte ihm helfen"

"Wir haben uns 2015 kennengelernt und uns gut verstanden", schilderte sie. Damals waren beide noch in der Türkei und auf der Flucht aus ihrem Heimatland Eritrea. Sie gelangten nach Deutschland, wo sie – da beide Mädchen minderjährig waren – zunächst in einer Pflegefamilie lebten. Sobald Hanna 18 Jahre alt war, konnten sie zu zweit eine eigene kleine Wohnung in Leverkusen beziehen. "Wir haben uns zusammen durch die Schule gekämpft, um einen Abschluss zu machen", berichtete sie.



Als könne sie den Tod der Freundin bis heute noch nicht fassen, wechselte sie beim Erzählen immer wieder zwischen Gegenwart und Vergangenheit: "Wir sind sehr gläubig. Deswegen gehen wir jeden Samstag in die Kirche und jeden Sonntag zu einer Versammlung für Jugendliche. Bis sie starb, waren wir immer zusammen. Sie war wie eine Schwester für mich. Jetzt bin ich allein."

Der Mann habe in der Nachbarschaft gewohnt und sie manchmal gegrüßt, aber sie habe meist nicht reagiert, erklärte sie: "Weil es für mich dauert, bis ich jemanden kenne." Mit der Zeit wurde es aber immer schwieriger für sie, ihm auszuweichen, da er ihr regelrecht auflauerte: "Er weiß immer, wo wir sind. Er sagte, er wollte mich wegen Hanna kennenlernen." Vielfach wich sie ihm aus, doch irgendwann stieg er in den Bus, mit dem sie zur Kirche fuhr, und redete dort auf sie ein. Er habe gesagt, dass er mit Hanna befreundet gewesen sei, sie aber nun keinen Kontakt mehr mit ihm haben wolle. "Ich wollte ihm helfen", so die 22-Jährige. "Ich habe zu Hanna gesagt: Gib ihm eine Chance und rede mit ihm! Aber sie wollte nicht mit ihm reden. Sie meinte: Das habe ich schon so oft gemacht! Was er sagt, ist Quatsch. Ich habe ihm nie Hoffnungen gemacht."

Zurück bleiben Trauer und Vorwürfe

Der Schilderung einer anderen langjährigen Freundin zufolge, die nicht vor Gericht aussagte, sondern als Begleitung zur Verhandlung kam, lernte der Angeklagte auch Hanna im Bus kennen, als sie auf dem Weg zur Kirche war: "Sie sprach mit ihm über das Evangelium, und er sagte ihr, dass er in unsere Kirche gehen wolle, um die Bibel zu studieren und Gott mit uns anzubeten, und sie sagte: Okay."



Monatelang sei der Mann jeden Samstag in der Kirche aufgetaucht und habe sich schließlich sogar taufen lassen. Die Freundin, die der gleichen Gemeinde angehört wie Hanna und ihre Mitbewohnerin, lässt das in einem inneren Zwiespalt zurück: "Vielleicht ist es falsch von mir, aber ich bin irgendwie enttäuscht von unserem Pastor. Hätte er es nicht besser wissen müssen?" Gleichzeitig macht sie sich selbst Vorwürfe: "Wegen Corona hatte ich Sorge um meine Kinder. Sonst hätte ich ihr gesagt, dass sie zu uns kommen kann. Sie hatte so große Angst."

Nachdem der Angeklagte der Gemeinde angehörte, fing er an, Hanna offen Avancen zu machen – doch weil sie wusste, dass er bereits verheiratet war und Kinder hatte, lehnte sie eine Beziehung ab. Auf Drängen ihrer Mitbewohnerin hin soll Hanna sich Ende Februar 2020 einmal darauf eingelassen haben, ihren hartnäckigen Verehrer in einem Café zu treffen, um ihn dort – bewusst in einem öffentlichen Raum mit vielen Menschen – noch einmal aufzufordern, sie in Ruhe zu lassen.

Opfer zur Verlobung gezwungen

"Hinterher war sie völlig aufgelöst", weinte die Zeugin: "Sie meinte: Du hast mir gesagt, ich soll dahingehen und ich wäre beinahe tot gewesen!" Auf dem Weg nach Hause habe der Angeklagte in einem Waldstück Hanna in die Knie gezwungen, sie mit einem Hammer bedroht und so ihre Einwilligung zu einer Verlobung erzwungen. Seit jenem Tag bestimmte die Angst vor dem Stalker das Leben der beiden Freundinnen, die gleichzeitig dennoch versuchten, sich mit ihrem Ausbildungsweg und der Arbeit zu beschäftigen: Die Zeugin arbeitet als Sozialassistentin, Hanna wollte Altenpflegerin werden. Doch sie wurde so ängstlich, dass sie Schlafstörungen entwickelte, das Haus kaum noch verließ und eines Tages von der Zeugin im Keller gefunden wurde, wo sie versucht hatte, sich das Leben zu nehmen.

Auf das Drängen eines Freundes hin suchte Hanna Hilfe bei der Polizei. Um ihre Not zu beweisen, hatte sie Telefonate aufgezeichnet, in denen sie den Angeklagten zur Rede stellt. Ihre Mitbewohnerin legte den Kopf in die Hände, als die Stimme der toten Freundin vom Richterpult her aus einem Lautsprecher erklang. "Im Wald wolltest du mich mit dem Hammer erschlagen. Hättest du das wirklich getan?" Es folgt ein langes, überlegendes Ausatmen, dann Worte, die ein Dolmetscher übersetzt mit: "Weiß ich nicht. Ich wollte jemanden verschwinden lassen und selbst auch verschwinden."

Verteidigungskurs "Totschlag" wird schwierig

Mit deutlichen Worten bezieht das spätere Opfer Stellung zur erzwungenen Verlobung: "Das ist nur Zwang, nicht Liebe. Ich habe das nicht freiwillig getan, ich habe nur Angst, dass du jemandem oder dir selbst etwas antust. Du musst leben, wegen deiner Kinder. Dein Leben ist wichtig, deswegen opfere ich mich. Aber was habe ich dir getan, dass du mir jetzt so etwas antust?" Der Angeklagte erklärt daraufhin, anderenfalls habe sein Leben keinen Sinn mehr: "Willst du jemand sein, der jemanden veranlasst zu verschwinden? Ich habe dir gesagt, entweder zusammen leben oder zusammen verschwinden." "Verschwinden", das stellt der Dolmetscher auf Nachfrage des Staatsanwaltes klar, sei in der Art, wie es hier verwendet würde, mit "Sterben" gleichzusetzen.

Die Verteidigerin des Mannes hatte sich im Prozessauftakt bemüht, die Tat nicht als Mord, sondern als einen ungeplanten Totschlag darzustellen: Nur "aus Panik" habe ihr Mandant zugestochen, weil die junge Frau bei seinem Anblick so geschrien habe. Angesichts der Gesprächsprotokolle dürfte es für sie schwierig sein, diese Argumentation aufrecht zu erhalten. Außerdem, sagt eine von Hannas Freundinnen, habe diese nicht geschrien: Als der Mann ihr im Treppenhaus auflauerte, habe sie gerade telefoniert. Die Freundin, die am anderen Ende der Leitung war, habe nur gehört, dass das Gespräch plötzlich durch einen dumpfen Stimmlaut unterbrochen wurde, wie wenn jemandem der Mund zugehalten wird.



Danach war es still. Das passt zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft: Die geht davon aus, dass der Mann, der im Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien als Sanitäter ausgebildet wurde, gezielt tödliche Stiche gesetzt und nur aus dem Wunsch heraus, seinem Opfer ein Maximum an Leiden zuzufügen, noch weiter auf den schlanken Körper eingestochen hat. Das Urteil wird in den nächsten Tagen erwartet.