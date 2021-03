Aretha Franklins "Respect"

AWO Köln blickt mit Tanz-Video auf ein Jahr Corona zurück

15.03.2021, 19:55 Uhr | t-online

Vor fast einem Jahr ging Deutschland in den ersten Corona-Lockdown. Die Arbeiterwohlfahrt Köln nutzt das als Anlass, um mit einem Video den negativen Gefühlen der Pandemie etwas entgegenzusetzen.

Seit einem Jahr bestimmt das Coronavirus das Leben von Millionen Menschen – und ganz besonders die Leben der Menschen in einer Pflegeeinrichtung. 56 Tage Besuchsverbot herrschten in den beiden stationären Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Köln, heißt es zu Beginn eines von der AWO am Montag veröffentlichten Videos. "Wie erklärst du das einem hochaltrigen, kranken Menschen?", heißt es dazu.

Doch danach wird das Video hoffnungsvoller: "1.248 Impfosen" wird eingeblendet, dann gibt es Bilder von tanzenden Menschen – Personal und Bewohner der AWO-Einrichtungen in Köln, die sich ausgelassen zur Musik von Aretha Franklins "Respect" bewegen.

Im Text zum Video schreibt die AWO, beim Kampf gegen das Virus sei es nicht leicht, "genug Raum für das Positive aufrechtzuerhalten". Die belastenden Erlebnisse gingen unter die Haut, Leichtigkeit und Gelassenheit blieben gedämpft. Mit dem Video habe man jedoch einen Moment geschaffen, diesen Gefühlen etwas entgegenzusetzen: "Wir haben ein Ventil geöffnet."