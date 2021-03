Nach Impfstopp

Stadt Köln impft wieder mit Astrazeneca

19.03.2021, 12:06 Uhr | t-online, ags

Die Bundesregierung hatte die Corona-Impfungen mit Astrazeneca gestoppt. Nach einer Prüfung setzt Köln nun die Impfungen fort. Was wird aus den abgesagten Terminen?

Seit Freitag gehen in Nordrhein-Westfalen die Impfungen mit Astrazeneca weiter – so auch in Köln. Wie die Stadt auf Anfrage t-online mitteilte, werden seit morgens im Kölner Impfzentrum Menschen wieder mit dem Impfstoff des britischen Herstellers geimpft. Am Freitag und den darauffolgenden Samstag werden 1.500 Astrazeneca-Termine im Impfzentrum in der Messe Köln angeboten.

Anfang der Woche hatte die Stadt noch mitgeteilt, dass 8.706 Impftermine wegen des verhängten Stopps ausfallen müssen. Oberbürgermeistern Henriette Reker nannte das "bedauerlich".

Nun wurde den betroffenen Personen ein neuer Termin angeboten. "Alle 8.700 Personen, deren Termin abgesagt worden ist, sind letzte Nacht angemailt worden", sagte ein Pressesprecher am Freitag zu t-online. "Sie bekommen einen eigenen Terminkorridor, um die Termine wieder buchen zu können." In der nächsten Woche seien bereits 6.300 Zusatztermine zur Buchung frei gegeben worden.

Hintergrund: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte den zugelassenen Impfstoff erneut auf den Prüfstand gestellt, nachdem in einigen europäischen Ländern Auffälligkeiten bekannt geworden waren. Am Donnerstag hatte die EMA aber die Sicherheit des Astrazeneca-Vakzins bekräftigt. Jedoch solle nun eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt werden.