"Likör getrunken"

Betrunkene Frau verursacht drei Unfälle – über 4 Promille

07.04.2021, 20:15 Uhr | t-online

Ein Alkoholtester vor einem Einsatzwagen der Polizei NRW: Mit über 4 Promille im Blut verursachte eine Frau in Bergheim mehrere Unfälle. (Quelle: Rene Traut/imago images)

Auf einem Parkplatz in Bergheim ist eine 42-Jährige mit ihrem Auto unkontrolliert hin- und hergefahren und hat dabei drei Autos touchiert. Die verständigte Polizei maß bei ihr einen Alkoholwert von 4,17 Promille.

Eine 66-jährige Frau beobachtete in Bergheim bei Köln bereits am Samstag, 28. März um kurz vor Mitternacht, wie eine Frau mit ihrem Auto unkontrolliert auf einem Schotterparkplatz im Stadtteil Ahe hin- und herfuhr. Dabei habe sie drei andere Fahrzeuge touchiert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei, die jetzt veröffentlicht wurde.

Die herbeigerufenen Beamten fanden die 42-jährige Unfallverursacherin wenig später in ihrem Auto in der ihrer Wohnanschrift. Ihnen gegenüber habe sie angegeben, dass sie Likör getrunken habe. Die veranlasste Blutprobe bestätigte das eindeutig: 4,17 Promille habe diese ergeben. Die Frau muss sich nun wegen Unfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.