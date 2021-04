In Kölner Altstadt

Lieferant vor Theater überfallen

10.04.2021, 08:30 Uhr | t-online

Drei Männer haben einen Getränkelieferanten in der Kölner Altstadt ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Am Donnerstagnachmittag haben drei Unbekannte einen Getränkelieferanten auf der Apostelnstraße in der Kölner Altstadt überfallen. Einer der Räuber soll den 23-Jährigen in der Nähe des Gloria-Theaters gegen die Ladefläche seines Ford Transits gestoßen und festgehalten haben, während die beiden Komplizen den Van durchsuchten und das Portemonnaie sowie das Smartphone des Kölners einsteckten. Danach liefen die Tatverdächtigen in Richtung Große Brinkgasse davon.

Nach Angaben des Überfallenen trug der Tatverdächtige, der ihn am Fahrzeug festgehalten hatte, eine Jeans sowie eine braune Jacke. Alle drei Gesuchten sollen etwa 1,80 Meter groß sein und FFP2-Masken getragen haben.

Die Polizei sucht dringend Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Tathergang machen oder hat die beschriebenen Personen gegen 17 Uhr auf der Apostelnstraße gesehen? Das Kriminalkommissariat 14 nimmt unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.