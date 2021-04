Rechtsmedizin ermittelt

SUV-Fahrer stirbt nach Verkehrsunfall in Köln

13.04.2021, 18:26 Uhr | t-online

In Köln ist ein 74-jähriger Mann kurz nach einem Verkehrsunfall gestorben. Er war mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einer anderen Fahrerin zusammengestoßen.

Nach einem Verkehrsunfall in Köln-Bickendorf ist am Montagnachmittag ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 74-Jährige gegen 14 Uhr auf der Venloer Straße mit seinem SUV in den Gegenverkehr gefahren und sei dabei in den Wagen einer 61-Jährigen gefahren.

Bis zum Eintreffen des Notarztes, kümmerten sich Ersthelfer um den Mann: Er wurde aus dem Wagen befreit und reanimiert. Wenige Stunden später ist der Fahrer jedoch im Krankenhaus gestorben.



Die Rechtsmedizin prüfe nun, ob ein internistischer Notfall zu dem Unfall geführt hat. Die Frau, in deren Wagen der Mann gekracht war, wurde nur leicht verletzt.