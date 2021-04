Kölsche Band

Streit wegen Corona – "Höhner" schmeißen Gitarristen raus

25.04.2021, 15:34 Uhr | t-online

Die Kölner Band "Höhner" hat sich von ihrem Gitarristen getrennt. Wie Joost Vergoossen auf Facebook schildert, war sein Abgang keineswegs freiwillig.

Noch ist er nicht aus dem Titelfoto der "Höhner" auf Facebook verschwunden, doch zukünftig gehen die Kölsch-Rocker und Joost Vergoossen getrennte Wege. Das gab zunächst der niederländische Gitarrist auf seinem Profil bekannt. Die "Höhner" bestätigten die Trennung am Tag darauf. Offenbar hat die Band Vergoossen nach drei Jahren wegen seiner Einstellung zur Corona-Pandemie und wegen seiner politischen Ansichten gefeuert. Zunächst hatte der "Express" berichtet.

Jens Streifling, Henning Krautmacher, Hannes Schöner und Joost Vergoossen auf der Bühne (Archivbild): Die "Höhner" brauchen zukünftig einen neuen Gitarristen. (Quelle: Chai von der Laage/imago images)



Was war passiert?

Am Samstag hatte Vergoossen auf Facebook in einem langen Beitrag über seine Trennung von der Band berichtet. In einem emotionalen Post sprach er davon, sich missverstanden zu fühlen und machte seinen Bandkollegen den Vorwurf, ihn per Telefon rausgeschmissen zu haben – statt auf seine Bitte einzugehen, es "wie erwachsene Menschen zu besprechen". Die Sachen, die Vergoossen noch in Köln habe, sollten ihm zugeschickt werden.

Am Sonntag bestätigten die "Höhner" in einem eigenen Facebook-Statement, dass die Band sich vom Gitarristen getrennt habe und nannten Gründe. "Joost Vergoossens Haltung zur weltweiten, Covid-19 bedingten Pandemie, die er in mehreren Postings auf seinen Social-Media-Plattformen veröffentlicht hat, entsprechen nicht der Überzeugung der Band", heißt es darin.

"Zahlreiche Diskussionen zu den erfolgten und bestehenden Covid-19-Maßnahmen zwischen Joost und den anderen Bandmitgliedern verliefen ergebnislos."

War Corona der Auslöser für den Streit?

Die "Höhner" nennen die Einstellung von Vergoossen zur Pandemie als ersten Grund. Doch offenbar störten sich die "Höhner" auch an der politischen Haltung von Vergoossen. "Als Joost sich schließlich öffentlich zu einem niederländischen Populisten und dessen Partei bekannt hat, ist es – nach weiteren, langen Gesprächen – zu der Entscheidung gekommen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen", so die Band.

Vergoosen schildert in seinem Beitrag, dass die Band auch seine Arbeit als Musiker kritisiert habe. Er verteidigte sich und schrieb, er sei kein Rassist oder "Virenverweigerer". Er habe sich gern als ein "Kölscher Jung" gefühlt.