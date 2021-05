Großeinsatz am Gymnasium

Polizei fasst Verdächtigen nach Droh-Mails an Schule

04.05.2021, 20:27 Uhr | t-online, dpa

An einer Schule in Erftstadt-Lingen bei Köln sind zwei verdächtige E-Mails eingegangen. Daraufhin wurde die Schule geräumt. Nun hat die Polizei einen jungen Mann festgenommen, der sich in der Nähe aufhielt.

Die Polizei hat das Ville-Gymnasium in Erftstadt-Liblar bei Köln am Dienstag geräumt, nachdem die Schule mehrere verdächtige E-Mails erhalten hatte. Auch die benachbarte Gottfried-Kinkel-Realschule war aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Nach einem Großeinsatz haben die Ermittler nun einen 16-jährigen Verdächtigen festgenommen.



Gegen 7 Uhr hat die Schulleitung die Polizei über eine verdächtige E-Mail informiert, sagte ein Polizeisprecher gegenüber t-online. Wenig später erhielt die Schule eine weitere E-Mail. Daraufhin sperrte die Polizei das Gelände großflächig ab, Beamte durchsuchten den Schulkomplex und setzten mehrere Spürhunde ein. Doch die Polizei konnte keinen gefährlichen Gegenstand in der Schule finden.



16-Jähriger gestellt

Wie die Polizei am Abend mitteilte, haben die Beamten einen jungen Mann in der Nähe des Schulkomplexes gestellt, als er versuchte, zu fliehen. Der 16-Jährige soll ein ehemaliger Schüler der Schule sein. Die Polizei suche derzeit nach seinem Mobiltelefon. Denn während des Einsatzes an der Schule soll der unbekannte Verfasser der Mails die Maßnahmen der Polizei kommentiert haben und hielt sich womöglich in der Nähe auf.

Mathe-Abi fällt aus



Im Erftstädter Gymnasium sollten heute eigentlich Abiturprüfungen in Mathematik geschrieben werden. Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" wurden die rund 30 betroffenen Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. Die schriftliche Mathe-Abiturprüfung wird an der Schule laut Bezirksregierung verschoben.