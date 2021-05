Verstöße gegen Corona-Regeln

Polizei löst Party mit 150 Personen in Lohsepark auf

10.05.2021, 15:50 Uhr | t-online

Menschen genießen die warmen Temperaturen am Sonntag in Köln (Archivbild): Auch in den Park Innerer Grüngürtel zog es zahlreiche Sonnenanbeter. (Quelle: NurPhoto/imago images)