Täter flüchtig

Unbekannter raubt Tankstelle in Brühl aus

12.05.2021, 08:52 Uhr | t-online

Raubüberfall in Brühl: Ein Mann hat mit einer Pistole bewaffnet am Dienstag eine Tankstelle überfallen. Der Täter flüchtete zu Fuß mit dem erbeuteten Bargeld.

Mit einer Pistole hat am Dienstagabend ein Mann eine Tankstelle in Brühl bei Köln überfallen. Gegen 19.40 Uhr habe der Täter den Kassenraum des Gebäudes in der Römerstraße betreten, berichtet die Polizei. Zunächst habe er sich eine Getränkeflasche genommen und sei damit zur Kasse gegangen. Dort habe er eine Schusswaffe aus der Jacke gezogen, den Kassierer bedroht und Bargeld gefordert. Mit der Beute sei er anschließend in unbekannte Richtung davongerannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach dem Täter. Er wird als etwa 25 Jare alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit habe er eine türkis-blaue Jacke getragen, deren Kapuze er tief ins Gesicht gezogen habe. Besonders auffällig war für einen Zeugen ein heller Fleck auf der Jacke, der wie eine Farbanhaftung aussehen soll.