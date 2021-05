Erzbistum Köln

Weitere kircheninterne Anzeige gegen Woelki

27.05.2021, 18:53 Uhr | dpa

Das Erzbistum Köln steckt in einer Krise, immer wieder werden Vorwürfe gegen den Kardinal Rainer Maria Woelki gemacht. Nun wird ihm vorgeworfen, gegen das Kirchenrecht verstoßen zu haben.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ist erneut wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Kirchenrecht angezeigt worden. Ihm werde vorgeworfen, sich in einem Fall von sexuellem Missbrauch durch einen Priester nicht gemäß den Vorgaben des Kirchenrechts verhalten zu haben, teilte das Bistum Münster am Donnerstag mit.

Eine entsprechende Meldung ist beim Münsteraner Bischof Felix Genn eingegangen. Dieser ist zuständig, weil er der dienstälteste Bischof der Kirchenprovinz Köln ist. Genn muss nun den Vatikan informieren. Das Internetportal "Kirche + Leben" hatte über den Fall berichtet.

Im vergangenen Jahr war auch schon eine Anzeige gegen Woelki bei Genn eingegangen. Auch in diesem Fall ging es darum, dass Woelki im Jahr 2015 Missbrauchsvorwürfe gegen einen Pfarrer aus seinem Zuständigkeitsbereich nicht dem Vatikan gemeldet hatte. Genn hat den Fall an den Vatikan weitergegeben, doch dieser hat sich bis heute in der Sache nicht gerührt.