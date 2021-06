Corona-Schutzverordnung

Änderung der Maskenpflicht in KVB

14.06.2021, 19:36 Uhr | t-online

Eine KVB-Bahn überquert die Deutzer Brücke (Symbolbild): In Köln wird die Maskenpflicht im Nahverkehr etwas gelockert. (Quelle: Future Image/imago images)

In öffentlichen Verkehrsmitteln in Köln ist das Tragen einer FFP2-Maske für Fahrgäste bislang verpflichtend gewesen. Nun wird diese Corona-Regel an die aktuellen Maßnahmen angepasst.

Die Kölner Verkehrs-Betriebe passen die Masken-Regeln in Bus und Bahn an. Seit Montag sind neben FFP2-Masken auch wieder OP-Masken erlaubt. "Gemäß der aktualisierten NRW-Corona-Schutzverordnung sind im ÖPNV ab sofort neben FFP2, KN95 und N95-Masken auch wieder OP-Masken zugelassen", teilte die KVB am Montag auf Twitter mit.

In Köln hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz zum Wochenstart kaum verändert. Wie bereits in den Tagen zuvor lag sie mit 21,3 knapp über der 20er-Marke. Am Freitag waren wegen der niedrigen Infektionszahlen weitreichende Lockerungen in Kraft getreten.

Derzeit wird bundesweit über die Aufhebung der Maskenpflicht diskutiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält angesichts der stark sinkenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland ein schrittweises Ende der Maskenpflicht für denkbar – rät aber im Zweifel dazu, weiter Mund-Nasen-Schutz zu tragen – besonders beim Reisen und bei Treffen in Innenräumen, wie er in einem Interview sagte.