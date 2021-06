Mehrere Verletzte

Schwerer Unfall auf A1 Richtung Köln – Autobahn gesperrt

16.06.2021, 20:27 Uhr | Sebastian Klemm, t-online

Zwei Autos sind beim Spurwechsel auf der A61/A1 kollidiert. Danach krachte eines der Fahrzeuge weiter in einen Silozug, der Milch geladen hatte. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Am Mittwochabend kam es auf der A61/A1 am Kreuz Bliesheim bei Erftstadt zu einem schweren Unfall: Beim Spurwechsel sind zwei Wagen kollidiert. Eines der Autos knallte dann in einen mit Milch beladenen Tanklaster, der dann seinen Kraftstoff verlor.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Köln/Dortmund musste gesperrt werden. Nach t-online-Informationen sind bei dem Unfall zwei Menschen verletzt worden. Bei ihnen handelt es sich wohl um die beiden Pkw-Fahrer.