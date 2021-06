Am Fühlinger See

Erneuter Badeunfall in Köln – junger Mann reanimiert

19.06.2021, 17:33 Uhr | t-online

Erst am Dienstag musste am Fühlinger See in Köln ein Kind wiederbelebt werden. Nun ist es dort erneut zu einem Badeunfall gekommen.

In Köln-Chorweiler musste am frühen Nachmittag ein junger Mann nach einem Badeunfall am Fühlinger See reanimiert werden. Nachdem er nahe des Ufers unterging, alarmierte ein Zeuge die Rettungskräfte und machte sich selbst auf die Suche nach dem Vermissten. Gemeinsam mit Rettungsschwimmern des DLRG konnte der junge Mann anschließend aus dem See geborgen werden.

Ein Rettungshubschrauber am Fühlinger See: Er brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. (Quelle: Vincent Kempf)



Er wurde anschließend reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen. Die Freundin des Mannes erlitt einen Schock. Auch sie kam ins Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Einsatzes befanden sich zahlreiche Menschen an dem Fühlinger See. Größere Behinderungen blieben allerdings aus.

Deutschlandweit kommt es wegen der steigenden Temperaturen und Unachtsamkeit derzeit zu vielen Badeunfällen. Erst am vergangenen Dienstag musste ein achtjähriges Kind am Fühlinger See wiederbelebt werden, nachdem es leblos aus dem Wasser gezogen wurde. Auch das Kind wurde in ein Krankenhaus geflogen.