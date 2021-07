Hochwasser in Köln

Rheinpegel klettert weiter hoch – wichtige Marke überschritten

15.07.2021, 09:49 Uhr | t-online, dpa

Starke Regenfälle sorgen für einen stetig steigenden Pegel des Rheins. Die Feuerwehr musste zu vielen Einsätzen ausrücken. Wie geht es weiter?

Kräftige Regenfälle im Einzugsgebiet des Rheins haben den Wasserstand auch in Köln steigen lassen. Im Stadtteil Deutz schwappte das Wasser schon am Dienstag auf die Uferpromenade. Am Donnerstag stieg der Pegel weiter. Um 9.30 Uhr lag er bei 6,70 Metern, wie die Stadtentwässerungsbetriebe mitteilten.

Somit hat der Wasserstand die Hochwassermarke I überschritten. Ab 6,20 Metern gelten erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr auf dem Rhein. Schiffe dürfen dann nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und in der Mitte des Flusses fahren, um Beschädigungen der Ufer zu vermeiden. Ab dieser Marke ist auch der Parkplatz an der Bastei überflutet.

Ein Auto fährt über eine überflutete Straße: Auch die Militärringstraße in Köln stand am Mittwoch unter Wasser. (Quelle: Marcel Sagemüller/t-online)



Seit den Vortagen sind die Stadtentwässerungsbetriebe mit routinemäßigen Schutzmaßnahmen beschäftigt, wie eine Sprecherin t-online mitteilte. In Rodenkirchen wurden bei Anwohnern in unmittelbarer Ufernähe Fenster und Türen verriegelt.







Warnung vor Regenfällen

Der vorhergesagte Dauerregen soll die Pegel in den kommenden Tagen stärker steigen lassen, so die Behörde. Zum Wochenende hin soll der Wasserstand die Acht-Meter-Marke erreichen. Die Feuerwehr in Köln meldete bis Mittwochnacht 1.000 unwetterbedingte Einsätze.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Südwesten Nordrhein-Westfalens zwischen Dienstag und Donnerstagfrüh Niederschlagsmengen zwischen 80 und 180 Litern pro Quadratmeter vorhergesagt. Bis dahin galt eine amtliche Unwetterwarnung der höchsten Warnstufe für fast ganz Köln und Umgebung. Am Donnerstagmorgen wurde diese aufgehoben.