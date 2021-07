Rheinpromenade überschwemmt

Deutscher Wetterdienst warnt vor extremem Dauerregen in Köln

13.07.2021, 11:49 Uhr | dpa, t-online

Auf Köln kommen sehr regenreiche Tage zu: Bis Donnerstag gilt im Süden der Domstadt deshalb die höchste Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes. Der Rheinpegel steigt bereits seit Samstag.

Mit großer Eindringlichkeit hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Südwesten Nordrhein-Westfalens am Dienstag vor extrem ergiebigem Dauerregen gewarnt. Zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagmorgen würden Niederschlagsmengen zwischen 80 und 180 Liter pro Quadratmeter erwartet, teilte die Wetterbehörde in Essen mit.

"Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich", schrieb der DWD. Auch Erdrutsche seien möglich. Die Meteorologen rieten: "Schließen Sie alle Fenster und Türen!"

Die amtliche Unwetterwarnung der höchsten Warnstufe gilt für den südlichen Teil Kölns, im Norden wird weniger Regen erwartet. Außerdem gewarnt wird für die Kreise Euskirchen, Aachen, Düren, Bonn, den Rhein-Erft-Kreis sowie für Teile des Rhein-Sieg-Kreises.

Regenfälle in NRW: Rheinpegel steigt bereits

Kräftige Regenfälle im Einzugsgebiet haben den Wasserstand des Rheins in Köln seit vergangenem Samstag bereits deutlich steigen lassen. Im Stadtteil Deutz schwappte das Wasser am Dienstag auf die Uferpromenade. Der Pegelstand lag in Köln am Dienstagvormittag bei 5,38 Metern – mit langsam steigender Tendenz, wie die Stadtentwässerungsbetriebe im Internet mitteilten.

Von der sogenannten Hochwassermarke I (6,20 Meter) lag der Wasserstand damit aber noch ein Stück entfernt. Ab dieser Marke gelten erste Einschränkungen für den Schiffsverkehr. Schiffe dürfen dann nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und in der Mitte des Flusses fahren, um Beschädigungen der Ufer zu vermeiden.

In den kommenden Tagen rechnen die Behörden mit weiter steigenden Wasserständen. Die Wasserstraßenverwaltung des Bundes (WSV) schätzte für Donnerstagmorgen einen Pegelstand in Köln zwischen 5,68 und 6,02 Metern. Die automatisch erstellte Zehn-Tages-Vorhersage der WSW rechnete mit der Überschreitung der Hochwassermarke I am Donnerstag oder Freitag und einem weiteren Anstieg bis Montag, den 19. Juli.