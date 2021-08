Die besten Flohmärkte

Hier kann man in Köln trödeln

06.08.2021, 20:19 Uhr | Judith Tausendfreund

Eindrücke von einem Flohmarkt in Köln (Symbolbild): In der Domstadt lässt es sich an vielen verschiedenen Orten trödeln. (Quelle: Future Image)

Von Traditionell bis Geheimtipp: In Köln lässt es sich ausgiebig auf Flohmärkten trödeln. t-online gibt einen Überblick über die besten Märkte.

Köln gehört zu den Städten mit einem ausgesprochen regen Flohmarktbetrieb. Sei es auf dem Antikmarkt am Rhein, auf einem charmanten Hofflohmarkt oder gar auf dem Rennbahngelände: Überall in der Stadt lauern Schnäppchen. Dabei macht oft das Schlendern über den Platz und Plaudern mit anderen Sammlern und Jägern genauso viel Spaß wie der Kauf der Raritäten.



Bei der großen Auswahl an Märkten ist für jeden etwas dabei. Trotz vieler langjähriger Traditionen gibt es auch Veränderungen in der Szene: Der altbekannte Kölner Stadtflohmarkt, der jeden Samstag am Kölner Unicenter stattfand, ist nach 19 Jahren nicht mehr dabei, denn auf dem Parkplatz wird ein neues Institutsgebäude gebaut. Andere Märkte sind dagegen neu hinzugekommen.

Neu in Neuehrenfeld: Der Flohmarkt am Wandelwerk

Ein neuer Geheimtipp in der Stadt ist der Flohmarkt mit dem speziellen alternativen Ambiente auf dem großen Parkplatz am Wandelwerk, ehemals Toyota Autohaus. Die Premiere fand Mitte Juni statt, viele weitere Termine sind schon geplant. "Das Besondere an unserem Flohmarkt ist sicherlich der Ort. Das Wandelwerk war bis letzten Sommer noch ein Autohaus. Inzwischen ist es ein Zentrum, an dem gefühlt alles möglich ist", weiß Sprecherin Tina Damm. Die Chance, den Ort noch mitzuerleben, sollte man schnell nutzen, denn das Gebäude wird im Herbst abgerissen. "Wir suchen einen neuen Ort, an dem wir weitermachen können", versprechen die "Wandelwerker". Bis dahin stehen Konzerte, Workshops, Vorträge, Thementage und natürlich Flohmärkte an.

Adresse: Liebigstraße 201, 50823 Köln



Termine: 15. August von 11 bis 19 Uhr

www.wandelwerk.koeln

Traditionelles Highlight: Der Südstadt Flohmarkt

Früh aufstehen lohnt sich hier definitiv, vor allem für Schnäppchenjäger. Alle anderen können auch später noch vorbeikommen, denn auf dem Gelände zwischen Tierheim und Südstadion geht es wahrlich nicht nur ums Shopping, sondern vielmehr um 'Sehen und Gesehen werden'.



Hier trifft sich die Südstadt einmal im Monat zum Trödeln am Sonntagmorgen und danach zum Entspannen im Volksgarten – das ist Savoir-vivre in Köln. Der Flohmarkt findet übrigens schon seit über 40 Jahren und bei jedem Wetter statt. Mehr als 300 Händler bieten skurrile und schöne Dinge. Auch Antiquitäten, zum Beispiel Schränke oder Kommoden oder alte Vinylplatten kann man hier immer gut finden. Nur die Sache mit dem Parkplatz, die ist – ebenfalls traditionell – eine Herausforderung.

Adresse: Kölner Südstadt, Vorgebirgsstraße 76, 50969 Köln

Termine: Jeweils der erste Sonntag im Monat von 11 bis 18 Uhr

www.coelln-konzept.de

Innenstadt: Flohmarkt an der Alten Feuerwache

Wer sich zur Kölner alternativen Szene zählt und nicht in der Südstadt bummelt, der ist an der Alten Feuerwache unterwegs: Regulär ab März jeden Jahres findet auf dem Innenhof in Ebertplatznähe ein- bis zweimal im Monat der beliebte Flohmarkt statt. Hier sind wirklich nur private Verkäufer anzutreffen. Vor allem Eltern mit Kindern wissen es zu schätzen, dass die Pänz ohne Autoverkehr in der Nähe herumwuseln können. Angeboten werden Bücher, Kameras, Kleidung, Möbelstücke und Geschirr, auch mal einen alten E-Gitarrenverstärker kann man hier finden. Zum Kräftetanken gibt es einen Stand mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

Adresse: Flohmarkt an der Alten Feuerwache, Melchiorstraße 3, 50670 Köln

Termine 2021: 18. Juli, 8. und 22. August, 05., 12. und 25. September, 10. Oktober und 24. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr, teilweise reine Bücherflohmärkte

www.altefeuerwachekoeln.de

Hoch im Norden: Flohmarkt an der Galopprennbahn

Dieser Flohmarkt hat einen großen Vorteil: Man kann gut mit dem eigenen Pkw anreisen und einen relativ nahe gelegenen Parkplatz finden. Das ist dann interessant, wenn man vorhat, endlich mal den lange gesuchten Küchenschrank zu kaufen. Wer nur bummeln und schlendern will, der kann natürlich mit Rad oder KVB anreisen.



Der Flohmarkt bietet mit Blick auf die Rennbahnkulisse seit 20 Jahren die üblichen Klassiker: Schnickschnack, den keiner braucht und der dennoch viel Spaß macht. Ein weiterer Pluspunkt für Schnäppchenjäger: Der Markt findet jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und einmal im Monat sonntags, außer an Renntagen, statt. Die Chancen sind also gut, immer mal wieder hier vorbeizuschauen. Im Frühling und im Herbst gibt es außerdem auf dem Zuschauergelände der Rennbahn einen mehrtägigen Flohmarkt-Event.

Adresse: Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Termine Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag, einmal im Monat Sonntag ab 7 Uhr

www.troedel-mit.de

Am Rhein, in Rodenkirchen und im RheinEnergie-Stadion: Antikmärkte

Wer auf der Suche nach eher hochwertigen Antiquitäten ist, für den lohnt es sich, den Trödel- und Antikmarkt an der Rheinpromenade aufzusuchen. Achtung, hier wird es schnell eng – die Rheinpromenade ist nun mal begrenzt, dementsprechend ist der Platz nicht unendlich.



Ein Flohmarkt am Rheinufer in Köln (Archivbild): Die Domstadt bietet vielfältige Orte für Trödelmärkte. (Quelle: Schöning/imago images)



Auch einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu finden, ist nicht ganz einfach, aber machbar. Neuware ist nicht zugelassen, der Markt findet gelegentlich auch an beiden Tagen des Wochenendes statt. Einen "Ableger" gibt es in Rodenkirchen, am 26. September ist der Antikmarkt dort auf dem Maternusplatz geplant.

Adresse: Kölner Altstadt, auf der Rheinpromenade zwischen der Hohenzollernbrücke und Bastei

Termine 2021 24./25. Juli, 21./22. August, 19. September, 23./24. Oktober

Zeit 11 bis 18 Uhr

www.coelln-konzept.de

Der Floh- & Antikmarkt am RheinEnergieStadion findet mehrmals im Jahr statt. Wer schon einmal hier war, weiß, dass die Atmosphäre am Stadion etwas Besonderes ist. Es macht einfach Spaß, durch das mehrstöckige Gelände zu laufen und dabei alles Mögliche zu entdecken. Allerdings kann der Flohmarkt aktuell wegen Sanierungsarbeiten im RheinEnergieStadion nur im Außenbereich stattfinden. Vor allem die bunte Vielfalt verspricht dennoch für jeden ein Erfolgserlebnis, kaum ein Besucher geht hier ohne ein Mitbringsel davon. Und wer sich davor oder danach die Beine vertreten möchte, kann direkt noch eine Runde um den Adenauer-Weiher gehen. Neuware ist hier, wie auf vielen anderen Märkten, verboten.

Adresse: Junkersdorferstraße 1, 50933 Köln

Termine 2021: 17./18.Juli, 07./08.August

www.coelln-konzept.de

Alles andere als Mainstream: Der Bazar de Nuit

Wer die französische Sprache spricht, weiß: Dieser Flohmarkt findet nachts statt. Entdeckerfreunde, Unikatsammler und Nachtschwärmer auf der Suche nach Vielfalt kommen hier auf ihre Kosten, das versprechen die Organisatoren. Die besondere Kulisse des Odoniens lockt, allerdings muss man einen Eintrittsobulus von fünf Euro an der Tageskasse zahlen. Ein Teil der Eintrittsgelder kommt einem guten Zweck zugute.



Der scheinbare Trödler ist die Kunstfigur "Penner-Roboter Dirk", der hier über das Gelände Odonien schlendert: Hier ist der Bazar de Nuit ein ausgefallener Flohmarkt. (Quelle: Judith Tausendfreund)



Nach der Corona-Zeit hatten die Organisatoren zunächst eine Flohmarkt-Light-Variante ausprobiert: Anfang Juni wurde das Flohmarkttreiben auf die Bühne verlegt. Dort bot Moderator Julian einzelne Schmuckstücke an, später wurde der Event noch mit Musik angereichert. Doch nun ist es so weit, der Nachtflohmarkt erhält einen echten "Restart".

Adresse: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Termine 22. August 16 bis 23 Uhr

http://bazardenuit.de

Trödeln und dabei den Nachbarn kennenlernen

Bei den Hofflohmärkten, die in den vielen Veedeln in den Hinterhöfen stattfinden, geht es zwar auch um das ultimative Schnäppchen. In erster Linie geht es aber um Nachbarschaft und Lebensgefühl. Initiator René Götz engagiert sich zwei Jahrzehnten für eine lebendige Stadtteilkultur, für kleine Läden und das nachhaltige Mit- und Füreinander. Die Idee ist mehr als gut angekommen, Hofflohmärkte gibt es schon lange in vielen verschiedenen Städten, auch in Köln.



Nachhaltiger Konsum, bewusstes Miteinander und der direkte Kontakt zur Nachbarschaft ist das Ziel dieser etwas anderen Flohmärkte. In Köln ist es dabei schon zur Tradition geworden, dass man sich zum Zweck des Hofflohmarkts auch mal in ein anderes Veedel bewegt und schaut, wer hier die urigsten Angebote ausgegraben hat. Gewerbliche Anbieter gibt es dabei naturgemäß keine – getrödelt wird im und mit und fürs Veedel.

Adresse: Überall in Köln

Termine: Noch in diesem Jahr sind Flittard und Stammheim, in Bayenthal und Raderberg und Niehl geplant, alle Infos unter www.hofflohmaerkte.de

Zwischen Edelbasar und Karnevalsmasken

Nicht ganz so bekannt, aber durchaus mit Geheimtipp-Potenzial ist die Flohmarkt-Location an der Lutherkirche in der Südstadt. In der Vergangenheit gab es hier absolut perfekt ausgerüstete Karnevalsmärkte – vor allem konnte man hier Kostüme kaufen, die jenseits vom Kommerz als Unikate eine gelungene Session garantierten. Zum anderen unterstützt der kulturelle Förderverein Südstadt Leben e.V. mit solchen Veranstaltungen diverse Hilfsprojekte. Auch der jetzt anstehende Edelbasar, auf dem es hochwertige Kleidung und Accessoires geben wird, hat ein solches soziales Ansinnen. Organisiert wird der Event vom Lions Club Köln-Ursula, alle Beteiligten freuen sich auf viel Unterstützung und laden die "Edelschnäppchenjäger" ein.

Adresse Martin-Luther-Platz 4 50677 Köln

Termin 2. Oktober, 11 bis 16 Uhr

www.lutherkirche-suedstadt.de

Traditionelles Highlight Nummer zwei: Der Flohmarkt in Nippes

Der Wochenmarkt in Nippes, der Karnevalsauftakt in Nippes und auch der beliebte Trödelmarkt in Nippes, all dies findet auf dem Wilhelmsplatz statt – hier schlägt das Nippeser Hätz. Neuware ist nicht zugelassen, ansonsten wird alles verkauft, was nicht niet- und nagelfest ist. Ein wenig Basar-Atmosphäre ist garantiert, hier wird gerne und laut gehandelt, mehr als 150 Händler mischen mit.

Adresse: Wilhelmplatz, 50733 Köln

Termine 18. Juli, 15. August, 26. September, 17. Oktober, 05. Dezember immer in der Zeit von 11bis 18 Uhr

www.coelln-konzept.de

Büchersammler und Trödelmarkt in Riehl

Von Nippes geht es direkt weiter nach Riehl, denn hier gibt es einen der wenigen Spezialmärkte zu Büchern. In der Regel bieten 150 Aussteller ihre Schätze an, schön gelegen ist die Location zudem. Nach dem Erwerb der hier angebotenen Raritäten bietet es sich an, noch in den Zoo oder durch die Natur zu schlendern. So wird der Flohmarktbesuch zu einem ausgedehnten Sonntagsspaziergang.

Adresse Riehler Gürtel, 50735 Köln

Termine: 11. Juli, 08. August, 12. September, 03. Oktober, 28. November 11-18 Uhr

www.coelln-konzept.de

Ein Tipp für die Pänz

Viele Kinderflohmärkte wurden seit der Corona-Pandemie abgesagt, vor allem der große Kinder- und Jugendflohmarkt im Deutzer Jugendpark fehlt. Doch der "Kinderflohmarkt bei Tante Astrid" ist das gallische Dorf unter den Kinderflohmärkten. Der gemeinnützige Verein "Tante Astrid", zu Hause in der Moltkestraße, veranstaltet fast monatlich jeweils sonntags einen Kinderflohmarkt in der Kirche St. Michael am Brüsseler Platz.



Hier können Eltern mit ihren Kindern in gemütlicher Atmosphäre nach Baby- und Kindersachen stöbern – die Eltern können außerdem plaudern und ein wenig entspannen. Aktuell sind einige Termine geplant, allerdings mit Vorbehalt mit Blick auf die Corona-Lage.

Adresse: St. Michael, Brüsseler Platz 1, 50674 Köln

Termine 2021: 22. August, 26. September, 31. Oktober, 28. November, 05. und 12. Dezember, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr

www.tante-astrid.de