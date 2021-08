Versuchte Vergewaltigung

Polizei sucht mit Phantombild nach Verdächtigem

07.08.2021, 11:42 Uhr | t-online

Das Phantombild des Verdächtigen: Dieser Mann soll in Köln-Westhoven eine junge Frau attackiert haben. (Quelle: LKA NRW)

Nach einer versuchten Vergewaltigung sucht die Kölner Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann soll eine 19-Jährige zu Boden gestoßen und versucht haben, ihr die Hose auszuziehen.

Womöglich rettete sie ein Biss in die Hand des Angreifers: Am vergangenen Sonntag gegen fünf Uhr soll ein Mann in Köln-Westhoven versucht haben, eine 19-Jährige zu vergewaltigen. Die Polizei sucht nach ihm nun mit einem Phantombild.

Den Angaben zufolge habe sich der Unbekannte auf der Oberstraße der jungen Frau genähert, sie zu Boden gestoßen und dann versucht, ihr die Hose auszuziehen. Geistesgegenwärtig habe die Frau ihm ihn die linke Hand gebissen und laut um Hilfe gerufen. Daraufhin flüchtete der Täter.

Aufgrund der Beschreibungen des Opfers hat die Polizei jetzt ein Phantombild angefertigt. Bereits zuvor war der Mann als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben worden. Bei der Tat soll er ein dunkles T-Shirt, eine lockere Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Zudem habe er eine auffällige Gangart gehabt. Das Phantombild ist abrufbar auf den Seiten des LKA Nordrhein-Westfalen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 bitten um Hinweise zu dem Tatverdächtigen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.