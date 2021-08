Kölner SPD-Bundestagskandidatin

Wahlkämpfer "bespuckt und bedroht" worden

Wahlplakat hängen an einer Straße in Köln (Archivbild): Wahlhelfer der SPD-Kandidatin Abdel sollen bei der Arbeit angegriffen worden sein. (Quelle: Manngold/imago images)

Die ersten Plakate für die Bundestagswahl durften nun in Köln aufgehängt werden. Das Team der SPD-Bewerberin Sanae Abdi hat damit schnell wieder aufgehört: Man fühlte sich bedroht.

Die Kölner SPD-Bundestagskandidatin Sanae Abdi hat in den sozialen Medien von Angriffen während des Anbringens von Wahlplakaten berichtet. "Wir mussten das Plakatieren unterbrechen, weil meine ehrenamtlichen Helfer*innen bespuckt und bedroht wurden" vermeldete Sanae Abdi bei Twitter. "2021 als Frau mit Migrationshintergrund für den Bundestag kandidieren", heißt es weiter. Und: "Welcome to my life."

Auf Anfrage von t-online am Samstag wollten sich Kandidatin und Team nicht näher zu den Vorkommnissen äußern. In einem kurzen Statement schreibt eine Sprecherin von einer "Attacke", die zunächst "intern geklärt" werden müsse. Einzelheiten wolle man erst nach dem Wochenende mitteilen.



Große Unterstützung von der Bevölkerung

Unterdessen gibt es bei Twitter eine Welle der Unterstützung für Sanae Abdi. Der Kölner SPD-Landtagsabgeordnete Jochen Ott zum Beispiel bezeichnet die Angriffe auf das Team als "inakzeptabel": "Wir streiten für eine offene und demokratische Gesellschaft und lehnen jede Form der Gewalt ab."



Die Kölner Grünen-Stadträtin Sandra Schneeloch bot dem Team Unterstützung an: "Wir wurden gestern 'nur' mehrfach angepöbelt, was Du mit Deinem Team erlebt hast, geht aber mal gar nicht." Der frühere SOD-Bundesgeschäftsführer Kajo Wasserhövel rief bei Twitter zu Spenden für den Wahlkampf von Sanae Abdi als Unterstützung "gegen diese Idioten" auf.