Kölner Labor wohl Opfer

"Querdenker" kaufen falsche PCR-Tests

30.08.2021, 17:18 Uhr | t-online

Betrüger werben in einem Chatdienst für gefälschte Corona-Testzertifikate. Einen negativen PCR-Test gibt es dort zum Ausdrucken. Ein Kölner Labor ist offenbar Opfer der Masche.

Der Name eines Kölner Arztes wird offenbar von Betrügern missbraucht, um falsche Corona-Testzertifikate auszustellen. Im Chatdienst Telegram wird mit negativen PCR-Testnachweisen geworben, die denen eines Labors in Köln-Lindenthal zum Verwechseln ähnlich sehen. Tatsächlich sind es jedoch Fälschungen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Die Betrüger verweisen Interessierte demnach auf eine Webseite, auf der man gegen einen Betrag von fünf Euro einen PCR-Testbescheid herunterladen kann. Die Betrüger sollen in "Querdenker-Kreisen" unterwegs sein, heißt es laut dem Bericht. Die Domain der Seite "fakePCR" ist in Schweden registriert.

Querdenken in Köln: Falsche PCR-Tests im Umlauf

Der betroffene Arzt wisse von der Masche und habe Strafanzeige gestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, heißt es in dem Bericht. Wie viele solcher falschen Testnachweise verkauft wurden und an wen genau, ist nicht bekannt.

Aktuell ist die Inzidenz in Köln über 160, deshalb gilt in Innenräumen die 3G-Regel: Hinein darf nur, wer geimpft, genesen – oder negativ getestet ist. Meist reicht ein regulärer Schnelltests, wie es sie an zahlreichen Stellen in der Stadt gibt, dafür aus.



Beim Besuch von Clubs und Diskotheken muss es ein negativer Labortest sein – ein Schnelltest reicht dort nicht aus. Gleiches gilt bei sexuellen Dienstleistungen. PCR-Tests kosten in Köln normalerweise zwischen 50 und 90 Euro und werden teils auch für Reisen ins Ausland benötigt.