Aktenzeichen XY

Kölner Mordfall von 1992 wird im ZDF aufgearbeitet

10.10.2021, 10:55 Uhr | t-online

Vor fast 30 Jahren wurde der 54-jährige Horst Strohe am Heumarkt in Köln getötet. Die Polizei rollt den Fall neu auf – und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Im ZDF nimmt die Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwochabend ab 20.15 Uhr einen Kölner Mordfall aus dem Jahr 1992 in den Blick. Der damals 54-jährige Horst Strohe wurde vor beinahe 30 Jahren in der Nacht zum 13. September auf dem Heumarkt durch Tritte gegen den Kopf getötet.

In diesem Jahr hat die Polizei den Fall als "Cold Case" neu aufgerollt. Durch die Ausstrahlung erhofft sie sich Hinweise auf den Täter. Außerdem suchen die Ermittler zwei Zeugen aus dem Umfeld des Verstorbenen, die sich kurz nach der Tat am Heumarkt aufgehalten haben sollen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Nummer 0221/229-0 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.