Verpuffung löste Feuer aus

Drei Verletzte nach Explosion in Köln

18.10.2021, 10:10 Uhr | t-online

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Köln (Symbolbild): Am Montag kam es Am Eifeltor zu einer Explosion. (Quelle: Future Image/imago images)

Am Kölner Stadtrand ist es am Montagmorgen zu einer Explosion gekommen. Am Eifeltor meldete die Feuerwehr Köln eine starke Rauchentwicklung, Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Am Morgen gegen 9.07 Uhr hat es laut einem Sprecher der Feuerwehr Köln eine Verpuffung auf einem Industriegelände in der Straße Am Eifeltor in Köln-Rondorf gegeben. Die Explosion löste ein Feuer aus, das auf eine benachbarte Lagerhalle übergriff.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Köln konnten diesen Brand jedoch schnell löschen, gegen 10 Uhr gaben sie auf Twitter Entwarnung. Drei Personen wurden demnach bei dem Unfall verletzt, zur Schwere ihrer Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Anwohner wurden aufgerufen, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach aktuellem Stand bestehe jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, so die Feuerwehr in einer offiziellen Mitteilung.