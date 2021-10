Verpuffung löste Feuer aus

Vier Verletzte nach Explosion in Köln

18.10.2021, 11:12 Uhr | t-online

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Montagmorgen nach Köln-Rondorf aus: Eine Explosion hatte ein Feuer in einer Lagerhalle ausgelöst. (Quelle: Vincent Kempf)

Bei Reinigungsarbeiten an einem Tank in einem Industriegebiet in Köln ist es zu einer Verpuffung gekommen. Dabei wurden am Montag vier Mitarbeiter verletzt.

In Köln-Rondorf ist es am Montagmorgen zu einer Explosion gekommen. Am Eifeltor hatte die Feuerwehr Köln um kurz nach 9 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Dort war es zu einer Verpuffung auf einem Industriegelände in der Straße Am Eifeltor gekommen. Die Explosion löste ein Feuer aus, das auf eine benachbarte Lagerhalle übergriff.

Der Vorfall ereignete sich bei Reinigungsarbeiten eines Silotanks auf dem Gelände des Güterbahnhofs, wie die Stadt mitteilte. Vier Arbeiter wurden leicht verletzt, durch den Rettungsdienst untersucht und vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Köln waren mit 36 Fahrzeugen und Rettungsdienst im Einsatz. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, gegen 10 Uhr gab die Feuerwehr auf Twitter Entwarnung.

Anwohner wurden zwischenzeitlich aufgerufen, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es bestand jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, so die Feuerwehr.