Hauptstrecken beschädigt

Sturmtief "Ignatz" – Bahn-Fernverkehr um Köln steht still

21.10.2021, 12:48 Uhr | dpa

Mit Intercity- und ICE-Zügen geht in Nordrhein-Westfalen nichts mehr. Grund dafür ist der Herbststurm "Ignatz", zwei Hauptstrecken um Köln sind nicht mehr befahrbar.

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr am Donnerstag wegen Sturmschäden in ganz Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das teilte ein DB-Sprecher in Düsseldorf mit. Es sei mit Folgen für das gesamte Bundesgebiet zu rechnen. Zwei Hauptstrecken in NRW seien für den Fernverkehr nicht mehr befahrbar. Es handele sich um Köln-Düsseldorf und Köln-Bonn. Dort laufen infolge von Sturmschäden aufwendige Reparaturarbeiten.

Wie lange sich diese hinziehen, könne man noch nicht sagen. Zudem bewege sich das Sturmtief weiter über Deutschland hinweg. Man versuche, Fernzüge auf gewissen Strecken an NRW vorbeizuleiten, ergänzte der Bahn-Sprecher. Der Regionalverkehr fahre noch "so weit wie möglich". Die DB habe den NRW-Fernverkehr um 9.30 Uhr gestoppt.

Die DB bittet Reisende, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung zu informieren. Alle Fahrgäste, die ihre für den Donnerstag geplante Reise aufgrund des Orkantiefs verschieben wollten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen.

Sturmtief "Ignatz": Güterzug fuhr in der Nacht gegen Ast

In der Nacht zu Donnerstag war bereits in Bad Godesberg ein Güterzug mit einem Ast kollidiert, der Fernverkehr Köln-Koblenz war deshalb zunächst beeinträchtigt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, war der Ast sturmbedingt linksrheinisch auf das Gleis gestürzt.

Kurz vor sieben Uhr sei der Schaden behoben worden, die Fernzüge konnteen dann zunächst wieder linksrheinisch fahren – bis es schließlich zur kompletten Einstellung des Fernverkehrs kam.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte auch für Nordrhein-Westfalen landesweit eine Sturmwarnung herausgeben. Die Bahn hatte vorab Reparaturtrupps und Einsatzfahrzeuge in Bereitschaft versetzt, um Sturmschäden an Oberleitungen und Hindernisse im Gleisbett wie umgestürzte Bäume oder Teile von Dächern, Planen und Unrat zu beseitigen.