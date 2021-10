Tödlicher Unfall in Wesseling

Audi erfasst Fußgänger – Fahrer unter Schock

29.10.2021, 07:52 Uhr | t-online

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wesseling bei Köln ist ein 61-Jähriger verstorben. Ein 25 Jahre alter Kölner war mit seinem Audi in den Mann gekracht. Das Opfer verstarb im Krankenhaus.



In Wesseling bei Köln ist es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 25 Jahre alter Mann aus Köln erfasste an der Kreuzung Mühlenweg/Römerstraße mit seinem Audi einen 61-jährigen Fußgänger.

Ein Basecap und eine Brille liegen auf der Straße: Ein 61-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen. (Quelle: Vincent Kempf )



Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Der Kölner Fahrer erlitt einen Schock, blieb sonst aber unverletzt.

Die Polizei sperrte den Unfallort zur Spurensicherung weiträumig ab. Laut einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger" unterstütze ein Kölner Verkehrsunfallaufnahmeteam die Beamten der Polizei des Rhein-Erft-Kreises bei dem Einsatz.