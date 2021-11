Köln

Reger Betrieb in Innenstädten am ersten Adventssamstag

27.11.2021, 16:49 Uhr | dpa

Ungeachtet der steigenden Corona-Inzidenzen haben sich am ersten Adventssamstag viele Menschen zum Einkaufen in die Innenstädte begeben. Der Handelsverbandes Deutschland (HDE) gab sich optimistisch, dass trotz vielerorts geschlossener Weihnachtsmärkte und einiger Einschränkungen gute Geschäfte zu erzielen seien. In der Essener Innenstadt herrschte am Samstag reger Betrieb. Dabei trugen viele Menschen auch im Freien freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz. Aus anderen Städten wurden ebenfalls teils volle Einkaufsstraßen gemeldet.

Für viele Unternehmen geht es dem HDE in diesem Weihnachtsgeschäft darum, ein schwieriges Jahr "noch einigermaßen zu retten". Die letzten beiden Monate des Jahres sind für viele Einzelhändler die traditionell umsatzstärksten. Gerade klassische Geschenke-Branchen wie der Uhren- und Schmuckhandel oder der Spielwarenhandel machen mehr als ein Fünftel ihres Jahresumsatzes in November und Dezember. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Öffnung einiger Weihnachtsmärkte in NRW für eine spürbare Belebung gesorgt.