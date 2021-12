In der Bonner Innenstadt

Polizei schießt Messer-Mann nieder

08.12.2021, 14:48 Uhr | dpa, t-online

Ein Mann hat in Bonn in einer Einrichtung randaliert. Als die Polizei kam, lief er mit einem Messer auf die Beamten zu. Erst ein Schuss konnte ihn stoppen.

Dramatischer Polizeieinsatz in Bonn: Auf der Kaiserstraße in der Innenstadt ist am Mittwoch ein Mann niedergeschossen worden. Laut Polizei war er mit einem Messer bewaffnet auf Beamte zugelaufen.

Zuvor soll der Mann in einem Wohnheim für Suchtkranke randaliert haben, berichtete "Express.de". Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte kamen, sei der Mann ihnen mit einem Messer in der Hand auf der Straße entgegengekommen.

Das Messer auf dem Boden: Laut Polizei ließ der Mann die Waffe auch nach Aufforderung nicht fallen. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa)



Polizei Bonn: Angreifer verletzt, aber keine Lebensgefahr

Dieses habe er auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht weggelegt, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Daraufhin sei es zur Schussabgabe gekommen.

Ob ein Polizist oder mehrere Beamte geschossen haben, sei noch unklar. Der Angreifer sei am Bein verletzt worden, er befinde sich im Krankenhaus. "Express.de" zufolge wurde der Mann bereits operiert. Aktuell besteht laut Polizei keine Lebensgefahr. Die Waffe, offenbar ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Am Vormittag hatte die Polizei Bonn auf Twitter zunächst von einer "Bedrohungssituation" gesprochen. Für Anwohner und Außenstehende bestehe aber keine Gefahr.