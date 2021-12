Schwarzer Rauch steigt auf

Großbrand in Leverkusen – Warn-App schlägt aus

16.12.2021, 16:53 Uhr | t-online, nhe

Ein Feuerwehrfahrzeug im Einsatz (Archivbild): In Leverkusen ist ein größeres Feuer ausgebrochen. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)

Einsatz für die Feuerwehr in Leverkusen: Durch den Brand im Stadtteil Küpperssteg wurde die Nina Warn-App aktiviert. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

In Leverkusen-Küppersteg ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Feuer gerufen worden. Wie die Einsatzkräfte auf Twitter mitteilen, sei der Brand in der Hardenbergstraße Ecke Europaring ausgebrochen. Der Bereich solle weiträumig umfahren werden.

Wegen des Feuers sind größere Mengen Rauchgas freigesetzt worden, sodass die Warn-App Nina ausgelöst wurde. Anwohner sollen demnach alle Fenster und Türen geschlossen halten und Klima- sowie Lüftungsanlagen abstellen.

Wie der "Kölner Stadtanzeiger" unter Berufung auf die Polizei berichtet, handele es sich um ein "massives Feuer aus einem Einfamilienhaus". Demnach brennen auch drei Garagen. Ein in der Umgebung befindlicher Lidl-Markt wurde nach Angaben der Zeitung gesperrt.