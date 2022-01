Circa 400 Pflanzen

Drogenplantage in Köln-Mühlheim entdeckt

07.01.2022, 13:47 Uhr | t-online, cco

Blick auf die Drogenplantage: In Köln erwarteten Polizisten bei einer Durchsuchung Hunderte Marihuana-Pflanzen. (Quelle: Polizei Köln)

In Köln-Mühlheim haben Polizisten bei einer Durchsuchung eine Cannabis-Plantage mit Hunderten Pflanzen entdeckt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Erfolg für die Kölner Polizei: Bei einer Hallendurchsuchung in der Bergisch Gladbacher Straße in Mühlheim entdeckten Polizeibeamte am Freitagmorgen eine Cannabis-Plantage.

Einer ersten Schätzung zufolge handele es sich um circa 400 Pflanzen. 100 davon seien noch nicht abgeerntet, teilte die Polizei Köln am frühen Nachmittag mit.

Ein 39-Jähriger, den die Beamten in der Halle antrafen, und der 54-jährige Mieter der Halle wurden festgenommen. Beide waren schon zuvor wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Sie sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.