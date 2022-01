Bewohner waren im Nebenraum

Einbrecher bestehlen Ehepaar in ihrer Wohnung unbemerkt

20.01.2022, 14:35 Uhr | dpa

Einbrecher haben bei Köln eine Wohnung durchwühlt – während sich die Bewohner im Nebenraum aufhielten. Sie erbeuteten eine Ledertasche und eine Geldbörse mitsamt Inhalt.

Ein Ehepaar in Bergisch-Gladbach bei Köln wurde laut Polizeiangaben am Mittwoch in ihrem eigenen Heim bestohlen. Sie hielten sich im Wohnzimmer auf als Unbekannte mithilfe von Werkzeug durch die gekippte Terrassentür ins Schlafzimmer gelangten. Diese durchsuchten mehrere Räume und verschwanden anschließend mit der Beute.



Beim Hinausgehen wurde ein Bewegungsmelder im Flur durch die Täter aktiviert, erst dadurch bemerkte das Ehepaar den Einbruch. Weitere Angaben zum Tathergang und den geflüchteten Verdächtigen machte die Polizei nicht.