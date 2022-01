Nach Flucht aus Krankenhaus

Polizei fahndet nach vermisster 14-Jähriger

27.01.2022, 20:32 Uhr | t-online, cco

Mit einer öffentlichen Fahndung sucht die Polizei Köln nach einer vermissten 14-Jährigen aus Mönchengladbach. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich das Mädchen im Raum Köln aufhalten.

Seit Mittwochabend läuft die Fahndung nach einer vermissten 14-Jährigen. Dies teilten die Polizei Köln und die Polizei Mönchengladbach gestern in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Den Angaben zufolge war das Mädchen aus Mönchengladbach am Montag zu einer Behandlung in ein Kölner Krankenhaus eingewiesen worden. Am darauffolgenden Tag habe sie sich eigenständig aus dem Krankenhaus entfernt.

Polizei Köln: Wer hat Clara W. gesehen?

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Vermisste nach wie vor im Raum Köln aufhält. Da bisherige Such- und Ermittlungsmaßnahmen ergebnislos waren, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Fahndung.

Die vermisste Clara W. ist 1,60 Meter groß, blond und trug bei ihrer Flucht Jeans, ein schwarzes T-Shirt und weiße Turnschuhe. Besondere Merkmale seien ein mittig platzierter Nasenring sowie lange rosa Fingernägel, heißt es in der Fahndungsbeschreibung.

Es sei nicht das erste Mal, dass die 14-Jährige vermisst werde, so die Kölner Polizei. Angaben, warum das Mädchen immer wieder fortlief und warum es sich in Behandlung befand, wurden nicht gemacht. Hinweise zum Aufenthaltsort von Clara W. nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.