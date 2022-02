Großeinsatz in Köln

Messerstecherei am Wiener Platz – Verletzte

21.02.2022, 18:50 Uhr | KS, t-online, MaM

Polizei in einem abgesperrten Bereich: In Köln wurde ein Mann angegriffen. (Quelle: Dominik Sommerfeld)

In Köln ist ein Mann auf mehrere Personen losgegangen. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Wiener Platz in Köln ist die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Gegen 16 Uhr seien zwei Personen in einer U-Bahn-Station aufeinandergetroffen und die Situation sei eskaliert, wie die Polizei auf Antrage von t-online bestätigt. Demnach hätten Zeugen berichtet, wie ein circa 35 Jahre alter kräftiger Mann auf einen anderen mit einem Messer eingestochen habe. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin.



Die Polizei gab eine Nahbereichsfahndung auf – blieb jedoch erfolglos. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch zwei weitere Personen wurden unter anderem durch Schläge verletzt. Die Schwere der Verletzung bleibt weiterhin unklar.

Wie ein Reporter vor Ort erzählt, handele es sich bei den Verletzten um eine Gruppe von obdachlosen Männern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.