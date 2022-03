Unfall in Köln

BMW-Fahrerin erfasst Fußgänger – zwei Verletzte

05.03.2022, 14:22 Uhr | t-online, KS

Rettungsdienst und Polizei an der Unfallstelle: Eine Fußgängerin war mehrere Meter auf der Motorhaube des Autos mitgeschleift worden. (Quelle: Vincent Kempf)

In Köln ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Eine BMW-Fahrerin erfasste zwei Fußgänger an einem Zebrastreifen. Eine 59-Jährige wurde mehrere Meter auf der Motorhaube mitgeschleift.

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr hat eine BMW-Fahrerin auf der Friedrich-Schmidt-Straße in Köln zwei querende Fußgänger an einem Zebrastreifen erfasst. Das bestätigte die Polizei t-online. Eine Frau wurde durch den Aufprall auf der Motorhaube mehrere Meter weiter geschliffen.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, kam ein weiterer 59-jähriger Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 59-jährige Schwerverletzte sei hingegen noch vor Ort von einem Notarzt versorgt werden. Später kam sie in eine Klinik.



Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Die Friedrich-Schmidt-Straße und die Kitschburger Straße waren für mehrere Stunden gesperrt.