Köln

Boxerin Alisch will in Köln den nächsten Sieg feiern

26.04.2022, 11:28 Uhr | dpa

Boxerin Sophie Alisch peilt am 7. Mai in Köln ihren nächsten Sieg an. Bei der Fight Night (20.00 Uhr) trifft die 20 Jahre alte Berlinerin auf die vier Jahre ältere Spanierin Eva Cantos.

Nur sieben Wochen nach ihrem Punktsieg gegen die Französin Amel Anouar soll der nächste Erfolg der Hoffnungsträgerin des deutschen Frauenboxens folgen. "Ich bin wie immer optimal auf den Kampf vorbereitet und werde von daher mein Bestes geben, um den Ring am 7. Mai als Siegerin zu verlassen!", sagte Alisch.

Bei dem Event dürfen sich die Fans außerdem auf das Homecoming von Mittelgewicht-Star Denis Radovan freuen. Zudem tritt die ehemalige Weltmeisterin Christina Hammer aus Dortmund an und will sich mit einem Sieg für die Weltmeisterschaft empfehlen.