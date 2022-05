"Wenn du etwas verr├Ątst, kommst du ins Kinderheim", soll der Mann zu seiner Stieftochter gesagt und sich ├╝ber Jahre hinweg an ihr vergangen haben. Der 38-J├Ąhrige steht nun wegen seiner mutma├člichen Taten in K├Âln vor Gericht.

K├Âln: Fr├╝he Aussage k├Ânnte von Vorteil sein

Laut Gericht wurde der Angeklagte am 10. August 2021 festgenommen und sitzt seit dem Folgetag in Untersuchungshaft. W├Ąhrend die Staatsanw├Ąltin vortrug, was ihm zur Last gelegt wird, kr├╝mmte er sich auf seinem Stuhl zusammen, teilweise das Gesicht mit einer Hand abschirmend.

"Sie wissen, was war und was nicht. Momentan sind Sie der Einzige in diesem Saal, der die Wahrheit kennt", hielt der Vorsitzende Richter dem Angeklagten vor. Das sei zun├Ąchst ein Vorteil, den der Angeklagte nutzen k├Ânne: "Wenn das M├Ądchen am Montag aussagt, dann ist dieser Vorteil weg. Es macht einen Riesenunterschied, wie wir sie anh├Âren, ob streitig oder ob bestimmte Dinge bereits einger├Ąumt wurden. Je mehr vorher von Ihnen k├Ąme, desto besser." Nicht interessiert sei die Kammer an einem Angeklagten, der nur abnicke. Man wolle die Wahrheit herausfinden.